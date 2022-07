Reisen will Franziskus nach eigenen Worten trotzdem weiter unternehmen. Man müsse diese nur vielleicht etwas kleiner planen. Der Papst war seit Sonntag in Kanada unterwegs und besuchte dort Ureinwohner, die Gewalt und Missbrauch in von der Kirche geführten Internaten erlitten. »Dafür bringe ich Beschämung und Schmerz zum Ausdruck und wiederhole gemeinsam mit den Bischöfen dieses Landes meine Bitte um Vergebung«, sagte der Papst etwa am Mittwoch in Quebec in Bezug auf die Internate. Ureinwohner wurden dort über Jahrzehnte gequält, getötet und anschließend verscharrt. (Lesen Sie hier mehr über die Verbrechen.)