Papst Franziskus über möglichen Rücktritt »Nie in den Sinn gekommen«

In dem exklusiven Interview in seiner Residenz im Vatikan dementierte Franziskus auch Gerüchte, wonach er an Krebs erkrankt sein soll. Er scherzte, dass seine Ärzte »mir nichts davon gesagt haben«. Die Spekulationen bezeichnete der Papst als vatikanisches »Hofgeschwätz«. Die Gerüchte über eine Krebserkrankungen waren aufgetaucht, nachdem er sich einer Operation unterzogen hatte, um einen Teil seines Dickdarms entfernen zu lassen. Franziskus leidet demnach an Divertikulitis, einer bei älteren Menschen häufigen Erkrankung. »Die Operation war ein großer Erfolg«, sagte der Papst.