Die Tatsache, dass die US-Politikerin dennoch ausgerechnet während einer Messe im Petersdom, die teilweise vom Papst gehalten wurde, zur Kommunion zugelassen wurde, darf als Fingerzeig an die erzkonservativen Kräfte in der Kirche der USA gelten, in der hochpolitischen Debatte nicht überzureagieren.

Weil US-Präsident Joe Biden in der Abtreibungsfrage denselben Kurs wie Pelosi verfolgt, könnte ihn ein ähnliches Schicksal ereilen. Die Konferenz der katholischen Bischöfe in den USA will ihm ebenfalls die kirchlichen Sakramente vorenthalten.