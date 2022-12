Er habe das getan, als Tarcisio Bertone noch Kardinalstaatssekretär war, so der Pontifex. Er habe das entsprechende Schreiben unterzeichnet und zu Bertone gesagt: »Im Falle eines medizinischen Hindernisses oder was auch immer, hier ist mein Rücktritt. Da haben Sie ihn.« Er wisse allerdings nicht, was Bertone mit dem Schreiben gemacht habe, so Franziskus weiter. Wahrscheinlich sei das Dokument aber beim nachfolgenden Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, gelandet.