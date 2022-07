Auch in sein Heimatland Argentinien würde er nicht zurückkehren. Stattdessen würde er in Rom wohnen wollen, so Franziskus. Er verwies darauf, dass er dann in diesem Fall der »emeritierte Bischof von Rom« wäre. Er wolle wieder den Menschen dienen, beispielsweise Kranke besuchen oder die Beichte abnehmen. »Wenn ich bis zu einem Rücktritt überlebe – es ist möglich, dass ich vorher sterbe –, würde mir so etwas gefallen«, sagte der Argentinier weiter.