Papst Johannes Paul II. Katholische Kirche in Polen will zu Vertuschungsvorwürfen recherchieren

In der Dokumentation wird auch aus einem Brief zitiert, wonach Wojtyla den Erzbischof von Wien, Franz König, bat, einen Priester zu übernehmen. Dass der Geistliche Boleslaw Sadus zu diesem Zeitpunkt bereits minderjährige Jungen missbraucht hatte, soll der Erzbischof von Krakau verschwiegen haben. So sei es möglich gewesen, dass der Priester in einer Gemeinde in Österreich seinen Dienst aufnahm. Wojtyla soll auch als Papst weiter in Kontakt mit Sadus gewesen sein.