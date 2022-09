Während des Aufstands soll ein Insasse nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft die unübersichtliche Lage genutzt haben, um einen persönlichen Rivalen zu töten: Dem 26-Jährigen sei in die Brust geschossen worden, sagte Polizeichef Vidal Galeano am Mittwoch im Radiosender ABC . Der ebenfalls inhaftierte Bruder des Getöteten sowie drei Justizbeamte wurden verletzt. Es sei unklar, wie der Angreifer in der Haftanstalt an die Tatwaffe gelangen konnte.