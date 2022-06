Nach ihrem Verschwinden begann eine dramatische Suche in Deutschland und in Paraguay. Das Land war während der Pandemie zum Eldorado deutscher Gegner von Corona-Maßnahmen geworden. Anne Maja Reiniger, Mutter eines der verschwundenen Mädchen, reiste während ihrer Suche zweimal in das südamerikanische Land.

Der SPIEGEL begleitete die Mutter über Monate auch in Paraguay und veröffentlichte die Recherchen Ende Mai. Wenige Tage später wurde in Paraguay nach den Eglers und den Kindern öffentlich gefahndet. Eine Pressekonferenz Reinigers in Asunción, unter anderem mit Vertretern der paraguayischen Staatsanwaltschaft, erhöhte den Druck.