Die aus New York kommende Air-France-Maschine hatte am Vortag die bereits eingeleitete Landung am Pariser Flughafen Charles de Gaulle abgebrochen, war durchgestartet und dann nach einem zweiten Anflug sicher gelandet. Wie die Zeitung »Le Parisien« berichtet, befand sich das Flugzeug in einer Höhe von rund 370 Metern, als die Piloten sich zum Durchstarten entschieden.