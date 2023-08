Nach gut drei Stunden wurde der Alarm aufgehoben und der Turm wieder für die Öffentlichkeit freigegeben, wie Betreibergesellschaft und Polizei mitteilten. Zuletzt war der Eiffelturm im September 2020 nach einem anonymen Anruf bei der Polizei geräumt worden.

Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 5,8 Millionen Menschen das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt. Der mehr als 300 Meter hohe Eiffelturm wurde für die Weltausstellung 1889 errichtet und zog seitdem Millionen von Besuchern an. Die Arbeiten an dem Stahlbau begannen im Januar 1887 und wurden am 31. März 1889 abgeschlossen.