Das Schicksal eines in einem Pariser Bahnhof von einem Zug überrollten Katers bewegte ganz Frankreich. Nun hat ein Gericht in der Sache geurteilt und das französische Bahnunternehmen SNCF zu einer Entschädigungszahlung verurteilt. Das Gericht in Paris sprach die SNCF am Dienstag der Fahrlässigkeit schuldig, wie der Sender Europe 1 berichtet .