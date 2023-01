Als Zeichen der Solidarität mit den Demonstrationen in Iran werden an zwei Tagen auf den Pariser Eiffelturm Slogans der dortigen Protestbewegung projiziert. Am Montag und Dienstag solle auf dem Wahrzeichen »Femme. Vie. Liberté.« (Frau. Leben. Freiheit.) sowie »#StopExecutionsInIran« zu lesen sein, teilte die Stadt Paris mit. Damit sollten die Menschen in Iran gewürdigt werden, die mutig für ihre Freiheit kämpften, während das Regime die Hinrichtung von Demonstranten fortsetze.