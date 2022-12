Verdächtiger wurde in Psychiatrie eingeliefert

Der Mann war laut Staatsanwaltschaft erst vor Kurzem unter Justizaufsicht aus der Haft gekommen. Im vergangenen Jahr habe er ein Zeltlager von Migranten angegriffen und mehrere Menschen verletzt. Medienberichten zufolge griff er mit einem Säbel an. 2016 soll er einen Menschen mit einem Messer attackiert haben. Der Sender France Info berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, der Mann sei wegen zweier versuchter Tötungen bekannt.

Nach Angaben des kurdischen Dachverbands »Demokratischer Kurdischer Rat in Frankreich« sind alle Opfer kurdische Aktivisten. Der mutmaßliche Täter, ein 69 Jahre alter Franzose, wurde festgenommen und in die Psychiatrie eingeliefert. Ein Arzt habe festgestellt, dass der Gesundheitszustand des Mannes nicht mit einem Aufenthalt in Polizeigewahrsam verträglich sei, wie es hieß.