Dahbia B., eine 24 Jahre alte Wohnungslose, soll das Mädchen getötet und in der Kiste versteckt haben. Ein etwa 40 Jahre alter Mann soll später dabei geholfen haben, die Kiste mit der Leiche einige Straßen entfernt in einem Hof abzustellen. Vorher hatte es geheißen, die Leiche sei in einem Koffer gefunden worden. Die beiden Verdächtigen wurden am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.