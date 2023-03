Immer wieder kommt es in Flugzeugen zu Übergriffen auf das Personal. Nicht selten ist Alkohol- oder Drogenkonsum einer der Auslöser für Gewalt in der Kabine. Zuletzt soll ein Mann während eines Inlandsflugs in den USA versucht haben, einen Notausgang zu öffnen. Danach griff er ein Besatzungsmitglied an.