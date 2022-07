Es blieb bei einem kurzen Schock, verletzt wurde niemand: Eine defekte Klimaanlage hat einen Brand auf einem Passagierschiff in Passau verursacht. 151 Menschen mussten daraufhin evakuiert werden. Die Anlage hatte am Samstag aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen, wie die Verkehrspolizei am Sonntag mitteilte.