Zu seinen Gunsten sprach aus Sicht des Gerichts, dass der Verurteilte in der Vergangenheit noch nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten war. In einem Brief an die beiden Polizisten hatte er den Angaben zufolge den Vorfall bedauert und sich entschuldigt.

Es handle sich aber »um keine Bagatelldelikte«, hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Und das Urteil hätte »noch drastischer« ausfallen können.