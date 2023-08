Amateurvideos aus Peking vom vergangenen Montag. Nach tagelangen ungewöhnlich heftigen Regenfällen in der Region in und um Chinas Hauptstadt, haben sich Straßen in tosende Flüsse verwandelt, die Autos wie Spielzeug mit sich reißen.

Mindestens elf Menschen sind hier ums Leben gekommen, neun weitere in der benachbarten Provinz Hebei – 19 werden noch vermisst. Mehr als 100.000 Einwohner wurden laut staatlichen Medien aus besonders überschwemmungsgefährdeten Gebieten in Sicherheit gebracht.

Für weite Teile Nordchinas gilt seit dem Wochenende die höchste Warnstufe wegen Starkregens. Mehrere Bahnhöfe blieben geschlossen, auch der Flughafen von Peking stand unter Wasser, Dutzende Flüge fielen aus.

Einige Menschen konnten erst im letzten Moment aus den Fluten gerettet werden.

Innerhalb von nur 40 Stunden fiel in der Hauptstadt die durchschnittliche Regenmenge des gesamten Monats Juli. Derartige Regenfälle sind in Peking selten, im Allgemeinen sind die Sommer hier gemäßigt und trocken. Nach Angaben von Experten nehmen derartige Wetterextreme durch die von Menschen gemachten Klimakrise an Häufigkeit und Intensität zu.