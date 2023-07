Pendler-Mob bei Bremen Menschenmenge blockiert Zugabfahrt- und kapert Regionalexpress

Am Bahnhof im niedersächsischen Achim sind rund 200 Menschen auf die Gleise gesprungen, um einen Zug an der Abfahrt zu hindern. Auf den nächsten hätten sie 23 Minuten warten müssen. So wurde es deutlich später.