Cold Case in den USA Identität des »Boy in the Box« nach mehr als 60 Jahren geklärt

Der Fall wurde als »Boy in the Box« (deutsch: »Junge im Karton«) bekannt. Die Leiche war in einer damals ländlichen Gegend außerhalb von Philadelphia in einer Pappschachtel gefunden worden.

»Wir werden vielleicht niemanden verhaften«

DNA-Analysen brachten die Ermittler auf die Spur der Identität des Jungen. Durch diese seien Verwandte des bislang namenlosen Jungen ausfindig gemacht und auch eine Geburtsurkunde gefunden worden. Die Familie stamme aus der Umgebung im Westen Philadelphias im Bundesstaat Pennsylvania. Zarelli war demnach am 13. Januar 1953 geboren worden. Die Eltern seien mittlerweile tot, doch eine Reihe von Geschwistern seien noch am Leben.