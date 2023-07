»Für alle betroffenen Familien, alle Ersthelfer und für unsere Gemeinde als Ganzes war dies ein unglaublicher Schock«, schrieb die Polizei über das Unglück. Tim Brewer von der örtlichen Feuerwehr hatte zuvor gesagt, in weniger als einer Stunde seien um die 17 Zentimeter Regen gefallen. In seiner 44-jährigen Karriere habe er so etwas noch nicht gesehen. Die Behörden hatten deutlich gemacht, dass sie nicht davon ausgehen, noch Überlebende zu finden.