Gericht verordnet gemeinnützige Arbeit Comedian Pete Davidson geht zur New Yorker Feuerwehr

Weil er mit dem Auto in ein Haus raste, muss Komiker und Kardashian-Ex Pete Davidson gemeinnützige Arbeit leisten. Er möchte dafür zur New Yorker Feuerwehr. Dort arbeitete schon sein Vater, er starb am 11. September.