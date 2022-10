Alle Vorstöße des Ehepaars Richter, Feldmann für die Interessen der Awo einzuspannen, habe der Rathauschef an sich abprallen lassen oder zurückgewiesen, so seine Anwälte. Beispielsweise als Jürgen Richter ihn gebeten habe, für die deutsch-türkische Kindertagesstätte, deren Leitung Zübyede T. übernehmen sollte, keine Gebühren für eine Befreiung von der Parkplatzpflicht zahlen zu müssen. Diesen Vorstoß habe er kommentarlos an die zuständige Stelle in der Stadtverwaltung weitergereicht und dies der Awo nur in einem maschinell unterschriebenen Standardschreiben seines Büros mitteilen lassen.

Kein Weisungsrecht

Ohnehin hätten Oberbürgermeister in Hessen, anders als in anderen Bundesländern, nicht viel zu entscheiden in der Stadtverwaltung. Fachliche Fragen würden eigenständig von den Dezernentinnen und Dezernenten im Magistrat erledigt, Feldmann habe da keine Richtlinienkompetenz und kein Weisungsrecht. Er sehe seine Aufgabe als Oberbürgermeister darin, den Bürgerinnen und Bürgern »eine Plattform« in der Stadt zu geben und über die Öffentlichkeit »politischen Druck« auf Entscheidungen der Stadtverwaltung auszuüben.

Diese Machtlosigkeit habe er auch gegenüber Hannelore Richter signalisiert, die seine Hilfe im Streit mit der Stadt um die Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften angefordert hatte. Feldmann soll sich laut Anklage in dieser Sache an die Sozialdezernentin der Stadt gewandt und eine Lösung eingefordert haben. Tatsächlich sei Hannelore Richter enttäuscht gewesen, dass Feldmann so wenig für sie erreicht habe, so seine Anwälte. In einer Nachricht an Feldmann habe die Awo-Funktionärin geschrieben: Sie wisse nun, »dass ich keine Dankbarkeit zu erwarten habe«.