In Pforzheim ist ein Mann bei einem Brand in einer Klinik gestorben. Der Patient war zum Zeitpunkt des Feuers an einem Bett fixiert gewesen. Er sei am Abend zuvor wegen seines aggressiven Verhaltens vom Krankenhauspersonal am Klinikbett fixiert worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Zudem soll der Mann schwer alkoholisiert gewesen sein.