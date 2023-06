Drohnenaufnahmen der Interstate 95 in Philadelphia. Normalerweise fahren hier 160.000 Fahrzeuge – pro Tag. Jetzt klafft hier ein riesiges Loch. Ein Brückenabschnitt war am Sonntag nach einem Feuer eingestürzt. Ein Tankwagen war unter der Brücke in Brand geraten, dann sackte die Straße weg.

Amateuraufnahmen zeigen die extreme Rauchentwicklung am Highway.

Der eingestürzte Brückenabschnitt kappt die Verbindung des Highways in Richtung Norden. Die Strecke ist eine wichtige Nord-Süd-Verkehrsachse an der US-Ostküste.

Der Highway ist zurzeit in beide Richtungen gesperrt. Behörden zufolge dürfte es Monate dauern, bis die Straße wieder befahrbar ist. Die genaue Ursache für den Brand ist noch unklar. Bisher gibt es keine Meldungen über Verletzte oder Tote.