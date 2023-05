Ein verheerendes Feuer hat das historische Gebäude des Hauptpostamts der philippinischen Hauptstadt Manila zerstört. Der Brand war am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und konnte erst am Montagmorgen nach gut acht Stunden unter Kontrolle gebracht werden, wie das Büro für Brandschutz mitteilte. Nach Angaben von Luis Carlos, Generalpostmeister und Vorstandsvorsitzender der Philippine Postal Corporation (Philpost), wurden alle in dem ikonischen Gebäude aufbewahrten Briefe, Pakete und Unterlagen von den Flammen vernichtet.