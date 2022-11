»Nalgae«, der auf den Philippinen »Paeng« heißt, hatte mit starkem Regen Ende vergangener Woche zunächst im Süden Hochwasser und Erdrutsche ausgelöst. Am Wochenende zog der Tropensturm in Richtung Nordwesten – und richtete in der Region Western Visayas sowie in den Provinzen Cavite, Laguna und Batangas Verwüstungen an.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen heimgesucht. Der bisher schlimmste Sturm »Haiyan« hatte im November 2013 mehr als 6300 Menschen das Leben gekostet.