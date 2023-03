Diese Luftaufnahmen zeigen das ganze Ausmaß der Katastrophe. Teile der Küste der philippinischen Insel Mindoro, südlich von Manila, sind von einer schweren Ölpest betroffen. Vor einer Woche war hier ein Tankschiff gesunken – mit etwa 800.000 Litern Industrieöl an Bord, das nun offenbar mehr und mehr ausläuft. Die Folgen sind schon jetzt verheerend. Viele freiwillige Helfer versuchen den dichten Ölteppich und den Dreck zu beseitigen:

Maribel Famadico, Freiwillige Helferin

»Hier in unserer Gegend ist das Öl wirklich dick und es stinkt sehr. Es ist so viel Öl, dass uns übel wird, wenn wir keine Schutzmasken tragen. Viele fühlen sich wegen des Gestanks unwohl.«

Wie gewaltig und weitreichend die Auswirkungen des Öllecks in Höhe der Gemeinde Pola sind, zeigt ein Blick auf die Karte. Alle dunkel eingefärbten Flächen sind verschmutzte Strände.

In Pola mussten nach Angaben des Bürgermeisters mehr als 4000 Familien vorübergehend evakuiert werden. An den Reinigungsarbeiten waren allein an diesem Ort mehr als 40 Anwohner und Mitarbeiter der Küstenwache beteiligt. Die Säuberungsarbeiten dürften sich noch über Wochen hinziehen.

Maribel Famadico, Freiwillige Helferin

»Das kann eine Weile dauern, weil es noch viel (Öl) gibt. Es ist nicht nur dieses Gebiet betroffen, sondern auch die Nachbarorte, deshalb können wir nicht sagen, wann wir fertig sind. Das Öl kommt mit der Flut zurück. Erst gestern haben wir diesen Bereich gereinigt, aber heute ist wieder mehr da.«

Meereswissenschaftler der Universität der Philippinen befürchten, dass etwa 36.000 Hektar Korallenriffe, Mangroven und Algen von der Ölpest betroffen sein könnten. Besonders betroffen von der Katastrophe sind auch die vielen Fischer in der Region.

Florante Favroa, Fischer

»Wenn ich Fisch fange, reicht mein Verdienst gerade mal dafür meine Familie und meine Kinder zu ernähren. Diese Ölpest ist ein großes Problem für uns. Die lokale Regierung hat uns verboten zu fischen, und das ist ein großer Verlust für uns. Uns wird die Lebensgrundlage genommen.«

Während die Menschen vor Ort um ihre Existenz kämpfen, versuchen die Behörden die genaue Position des gesunkenen Tankers auszumachen. Das Umweltministerium vermutet das Wrack in ca. 370 Meter Tiefe.