Menschen erkrankt, Fischen verboten

Mittlerweile wurden infolge des Tankerunglücks Ölspuren bereits nördlich der Insel Palawan entdeckt – rund 350 Kilometer südwestlich der Stelle, an der die »Princess Empress« sank. Öl trieb zudem nördlich der viel befahrenen Schifffahrtsstraße zwischen Mindoro und der philippinischen Hauptinsel Luzon. Zehntausende Menschen sind bislang von der Ölpest betroffen, zahlreiche Erkrankungen wurden bereits gemeldet. Fischern in betroffenen Regionen wurde bis auf Weiteres untersagt, in See zu stechen.