Die Fluggesellschaft wies darauf hin, dass die Passagiere zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen seien.

Flugzeug war nicht zu erreichen

Die Flugkontrolle in Marseille hatte den Airbus A330 am frühen Morgen nicht mehr anfunken können. Das kann etwa passieren, wenn ein Flieger von Terroristen entführt wird. Die Franzosen hatten dann nach Angaben der Zeitung »La Repubblica« , die am Wochenende zuerst über den Vorfall berichtet hatte, zwei Kampfjets losgeschickt.