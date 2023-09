Nachdem ein Mann im griechischen Hafen Piräus ums Leben gekommen ist, ist Schifffahrtsminister Miltiadis Varvitsiotis zurückgetreten.

Am vergangenen Mittwoch war der Passagier in letzter Sekunde auf die Laderampe einer Fähre im Hafen von Piräus gesprungen, die gerade ablegen wollte. Der Mann hatte sich wohl verspätet, verfügte aber über ein Ticket. Überwachungskameras zeichneten auf, wie zwei Besatzungsmitglieder versuchten, den 36-Jährigen von der Rampe zurück auf den Kai zu drängen, weil die Fähre mit Ziel Kreta bereits die Leinen losgemacht hatte. Auch Augenzeugen nahmen das Drama auf, griechische Medien veröffentlichten die Aufnahmen. In dem Gerangel stürzte der Mann schließlich zwischen dem Heck der Fähre und der Hafenmauer ins Meer und ertrank in den starken Strudeln des Schiffsmotors.