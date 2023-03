Im Heimatort des früheren US-Präsidenten »Jimmy Carter ist hier unsterblich«

Er war der ungewöhnlichste Präsident der USA. Jetzt wird Jimmy Carter sterben, wo er geboren wurde: in einem 600-Seelen-Ort in Georgia, versorgt mit Salat aus dem Garten seiner Kindheit. Besuch in einem Amerika, das fast verschwunden ist.