Nach einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Mecklenburg-Vorpommern haben Einsatzkräfte eine männliche Leiche gefunden. Ob der Tote Bewohner des Hauses war, ist unklar, wie die Polizei Rostock in der Nacht zum Freitag mitteilte. Demnach kam es am Donnerstagnachmittag in Plau am See aus noch ungeklärten Gründen zu einer Verpuffung, anschließend brannte es.