Polen Siebenfache Mutter bringt Fünflinge zur Welt

Eine siebenfache Mutter hat in Polen nach einer unerwarteten Schwangerschaft mit Fünflingen ihren Nachwuchs zur Welt gebracht – zu früh, aber wohlbehalten. Dominika Clarke brachte am Sonntag in Krakau Fünflinge zur Welt, wie polnische Medien berichteten. Sie fühle sich nach der Schwangerschaft »besser als erwartet«, sagte Clarke.