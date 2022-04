Schauplatz der Tragödie ist das Kohlebergwerk Zofiowka im südpolnischen Jastrzebie-Zdroj. Am Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr war es dort in einer Tiefe von 900 Metern zu einem Erdbeben gekommen. In der Folge trat Methangas aus.

Von den 52 Bergleuten, die zum Unglückszeitpunkt unter Tage waren, kehrten 42 unversehrt an die Oberfläche zurück. Die Gefahr von Explosionen durch Methangas behinderte indes die Suche nach den Verschütteten. Um zu ihnen vorzudringen, waren Retter auch am Sonntag bemüht, die Belüftung im Schacht wiederherzustellen.

Explosion in der Tiefe

Erst am Mittwoch hatte sich im südpolnischen Pniowek ein Grubenunglück ereignet: Fünf Menschen starben, darunter eine Rettungskraft. In etwa tausend Meter Tiefe hatten sich zwei Methangasexplosionen ereignet. 20 Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Die Suche nach noch sieben Vermissten wurde wegen einer erneuten Detonation am Freitag abgebrochen.

In den vergangenen Jahren ereigneten sich in Polen eine Reihe von Grubenunglücken. So kamen etwa im vorigen Jahr beim Einsturz einer Mauer unter Tage in der südpolnischen Myslowice-Wesola-Mine zwei Männer ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.