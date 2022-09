Zur selben Zeit rief ein 62 Jahre alter Mann per Notruf bei der Polizei an: Er habe beim Einkaufsbummel in einem Baumarkt die Zeit vergessen und die Schließung nicht mitbekommen. Nun sei er dort eingeschlossen. Er habe schon versucht, einen Ausweg zu finden, sei aber gescheitert. Womöglich löste er so die Einbruchssensoren aus. Die Polizisten überprüften den Markt, dann ließen sie den Mann nach Hause gehen.