In Südkalifornien wurde ein katholischer Weihbischof offenbar zum Opfer eines Verbrechens: Der 69-jährige Geistliche David O'Connell war am Samstag in einem Vorort von Los Angeles mit einer Schussverletzung tot aufgefunden worden. Inzwischen bestätigte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur AP, dass sie in dem Fall wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Die weiteren Umstände des Vorfalls blieben zunächst unklar.