Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will das Nein des Personalrats nicht hinnehmen. »Wir wollen, dass diese Studie gemacht wird«, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Er wolle jetzt klären lassen, ob der Hauptpersonalrat der Polizei tatsächlich die Möglichkeit habe, die Teilnahme der Beschäftigten der Polizei an der Studie zu blockieren. »Das kann ich mir nicht vorstellen.«

»Wir bedauern, dass wir nicht gefragt worden sind«

Den Fragebogen hatte die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster entwickelt. Man sei von der Absage überrascht worden, sagte Mitautor Jochen Wittenberg. »Wir bedauern, dass wir nicht gefragt worden sind.« Die Baden-Württemberger könnten sich auch später noch beteiligen, die Ergebnisse würden dann ergänzt.