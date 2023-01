Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Montag gegen eine Säule des Brandenburger Tors in Berlin gekracht. In dem Wagen hätten Feuerwehrleute einen toten Mann gefunden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Weitere Menschen waren demnach nicht in dem Auto. Polizisten seien vor Ort und sicherten Spuren.