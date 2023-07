Barbarische Fischerei-Methode Polizei in Panama beschlagnahmt sechs Tonnen Haiflossen

Die Polizei in Panama hat mehr als sechs Tonnen Haiflossen sichergestellt. Nach Angaben der Behörden vom Donnerstag wurden bei einer Polizeiaktion fünf Menschen festgenommen. Die Haiflossen mit einem Gesamtgewicht von 6,79 Tonnen waren in einem 40-Fuß-Container gelagert, der rund 60 Kilometer westlich der Hauptstadt Panama-Stadt in der Ortschaft Capira entdeckt wurde.