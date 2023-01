Das Aktionsbündnis »Lützerath bleibt« berichtete am Samstagabend auf Twitter von »zahlreichen Schwerverletzten«, eine Person soll laut dem Bündnis lebensgefährlich verletzt worden sein, »Krankenwagen und ein Rettungshelikopter« hätten die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Aachen gab auf Nachfrage an, keine Kenntnis von einem Hubschraubereinsatz am Samstag zu haben.

Die Demo-Sanitäterin Iza Hofmann sagte dem SPIEGEL am Sonntag telefonisch, dass ein Hubschrauber angefordert worden sei, wegen des schlechten Wetters aber nicht habe fliegen können. Hofmann weiter: »Wir haben Menschen behandelt, die durch Schlagstöcke, Faustschläge, Polizeipferde und Pfefferspray verletzt wurden.« Die Zahl der Verletzten läge in »einem hohen zweistelligen bis knapp dreistelligen Bereich«, rund die Hälfte der Menschen sei durch Pfefferspray verletzt worden. Hofmann gab weiter an, dass mehrere Teilnehmer schwer bis lebensgefährlich verletzt worden seien.