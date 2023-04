Alle sieben Polizeipräsidien in Hessen beteiligen sich an dem länderübergreifenden Aktionstag, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mitteilte. Es sollen verstärkt Fahrzeuge gestoppt und auf illegales Tuning überprüft werden. Auch Geschwindigkeitskontrollen werden durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrollen liegt in den Ballungsräumen, im Einsatz sind Beamte sowohl in Uniform als auch in Zivil.