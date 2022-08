Polizeieinsatz in Kleve 21-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei angeschossen

Bei der Flucht vor der Polizei nahe Kranenburg im Kreis Kleve (Nordrhein-Westfalen) ist ein 21-jähriger Mann von einem der Beamten angeschossen und schwer verletzt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve am Sonntag mitteilten, wollten zwei Bundespolizisten am Freitagabend am Grenzübergang Wyler an der deutsch-niederländischen Grenze ein Auto zur Kontrolle nach der Einreise in die Bundesrepublik anhalten. Der Fahrer habe den Wagen daraufhin stark beschleunigt und sei mit hoher Geschwindigkeit geflohen.