Die Polizeihochschule NRW hält am Rauswurf von Dozentin Bahar Aslan fest. Hochschulpräsident Martin Bornträger habe am vergangenen Freitag in Gelsenkirchen ein vertrauliches Gespräch mit Aslan geführt, teilte die Hochschule nun mit. Sie bekräftigte aber zugleich, dass sich am Widerruf des Lehrauftrags für Aslan nichts ändere.