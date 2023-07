Wie ist das zu erklären?

Damit etwas Seltenes passiert, müssen immer mehrere Sachen gleichzeitig klappen. Diesmal trafen sich Dienstagabend ein Ableger des Polarjets in der Nähe der Bretagne. Ein Jet ist ein Gebiet mit großen Windgeschwindigkeiten in knapp zehn Kilometern Höhe, mit dem Subtropenjet an der Nordküste Spaniens. Dann braucht es noch die perfekte Welle in der Bodenströmung, am besten dort, wo der Temperaturunterschied auf engem Raum am größten ist. Und schon haben wir die perfekten Bedingungen für die Entwicklung eines Sturmtiefs. Der Jet lebt und er zeigt uns das mit Schmackes.