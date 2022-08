Unglück bei Porta Westfalica-Vennebeck 26-Jähriger und 27-Jährige sterben im Baggersee

Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten die beiden in Not und gingen unter: In Ostwestfalen sind zwei junge Menschen in einem See ums Leben gekommen. Einsatzkräfte hatten eine Woche lang nach ihnen gesucht.