Es sind spektakuläre Bilder von Wellenbergen, die in jeder Surfsaison aus Nazaré an der portugiesischen Atlantikküste um die Welt gehen. Doch die Sportlerinnen und Sportler, die sich in diese Wellen wagen, gehen ein erhebliches Risiko ein. Nun ist in dem Ort ein brasilianischer Surfer ums Leben gekommen.