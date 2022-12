Nach dem Tod eines Menschen in Portugal bei Unwettern in der vergangenen Woche hat es in dem Land erneut heftige Regenfälle und zahlreiche Überschwemmungen gegeben. Die Stadtverwaltung der Hauptstadt Lissabon rief wegen der Überschwemmungen Alarmstufe rot aus und appellierte an die Bevölkerung, möglichst nicht nach draußen zu gehen.