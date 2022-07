Auch in Frankreich spitzt sich die Lage zu. Die Feuerwehr an der Atlantikküste kämpft derzeit gegen mehrere Waldbrände südlich der Großstadt Bordeaux. 120 Feuerwehrleute und vier Löschflugzeuge seien im Einsatz, teilte die Präfektur in Bordeaux mit. Auch aus anderen Departements seien Löschkräfte mobilisiert worden. 450 Hektar Naturfläche im Bereich der Orte Landiras und Teste-de-Buch seien bereits den Flammen zum Opfer gefallen. Begünstigt werden die Brände durch anhaltende Trockenheit und eine Hitzewelle. Am Mittwoch werden in der Region Temperaturen von 37 Grad erwartet.