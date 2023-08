In Spanien war die Lage im Norden Kataloniens und in Andalusien am Sonntag weitgehend unter Kontrolle, wie örtliche Behörden mitteilten. Ein Waldbrand in der Nähe von Portbou unweit der Grenze zu Frankreich konnte bereits am späten Samstagabend weitgehend unter Kontrolle gebracht werden, wie die katalanische Regionalregierung mitteilte. Das Feuer habe 573 Hektar erfasst.